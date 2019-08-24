الآلاف يرقصون في شوارع برلين من أجل التسامح

رقص آلاف المحتفلين في شوارع برلين اليوم السبت، مصحوبين بـ 25 مركبة تصدح منها الموسيقى، كجزء من مسيرة "قطار الحب" من أجل التسامح والاندماج في المجتمع، وكذلك للاحتفال بمرور 30 عامًا على سقوط جدار برلين.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: "من الواضح أن عدد المشاركين يقدر ببضعة آلاف". ولم يقدم المنظمون على الفور تقديراتهم لأعداد المشاركين، رغم أنهم قدروا عددهم في وقت سابق بحوالي 50 ألفا.

وقالت الشرطة إن قطار الحب كان سلميًا وأدى فقط إلى بعض التأخيرات المرورية.

ورقص المشاركون على الإيقاعات الإلكترونية وارتدوا ملابس من طراز أزياء الحفلات في تسعينات القرن الماضي، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "سأرقص مقابل الجعة".