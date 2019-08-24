ماكرون: سأحاول إقناع الشركاء في قمة السبع بتفادي الحرب التجارية

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه «سيتم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالاقتصاد العالمي خلال قمة مجموعة السبع»، مشيرًا إلى أن «هذه القضايا تمس الشعب الفرنسي بشكل مباشر، فيجب الوصول إلى معدلات نمو أكبر في مجتمعنا».

وأضاف «ماكرون»، في كلمة ألقاها قبل انطلاق قمة مجموعة السبع، مساء السبت، «سأحاول إقناع كل الشركاء خلال هذه القمة بضرورة تفادي الحرب التجارية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ لأن هذه التوترات سيئة على الجميع»، على حد وصفه.

وأوضح «علينا أن نجد الأدوات والآليات المناسبة لتحفيز النمو الاقتصادي، وتحويل العالم إلى مكان يعيش فيه الإنسان بشكل أفضل، وخاصة من خلال مكافحة اللامساواة».

ومن المقرر أن تنطلق أعمال قمة مجموع السبع، اليوم السبت، بمدينة بياريتز الواقعة بجنوب غرب فرنسا، لمناقشة عدد من القضايا العالمية.