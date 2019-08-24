روسيا تطور قاربا مدرعا جديدا

طورت شركة Kampo للبحرية الروسية نموذجًا لقارب هجوم وإنزال جديد مدرع قال الخبراء إنه سيكون محميًا ومسلحًا بالكامل.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أنه سيتم تثبيت خمسة مدافع رشاشة على أحدث التقنيات: واحد أمامي، في مقدمة القارب، واثنان على الجانبين الأيسر والأيمن.. كما أنه سيكون من الممكن حمل القارب برا.

جدير بالذكر أن Kampo هي واحدة من أقدم المؤسسات، التي أثبتت نفسها كمطور موثوق في مجال المجمع الصناعي، وبناء السفن، وكذلك في مجال إنشاء أنظمة دعم الطيران، وفي الفضاء، والطب، والغوص ومكافحة الحرائق.ولا تملك الشركة إمكانية الوصول إلى الممرات المائية الصالحة للملاحة، لكن هذا لا يمنع المهندسين من إنتاج السفن والقوارب النهرية والبحرية بشكل ضخم، والتي يمكن توصيلها عن طريق النقل العادي للبضائع إلى أي مكان تشغيل.