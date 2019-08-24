توماس توخل: مشاركة نيمار أمام تولوز مرهونة بالموقف مع النادي

قال توماس توخل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إن المشاركة المحتملة للنجم البرازيلي نيمار مع الفريق مرهونة بقرار قيادة النادي.

وأوضح المدير الفني الألماني أن نيمار، الذي كان قد أصيب مؤخرا في الكاحل، "جاهز للعب، وقد أمضى أسبوعا جيدا مع الفريق على نطاق كبير وبتركيز، وبإمكانه اللعب في حال اتضح الموقف بينه وبين النادي".

تأتي هذه التصريحات لتوخل اليوم قبل لقاء تولوز غدا الأحد.

ويرغب المهاجم الشهير في الرحيل عن النادي والعودة إلى ناديه السابق برشلونة، كما أن هناك مساعي من قبل ريال مدريد ويوفنتوس تورين لضم البرازيلي الدولي.

كان نيمارانتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، ويستمر عقد نيمار مع النادي الباريسي حتى نهاية يونيو 2022.

وكان نيمار صرح في مقابلة مع قناة "او ماي جول" على يوتيوب بأن أجمل ذكرياته كانت فوزه مع برشلونة على باريس سان جيرمان بستة أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.