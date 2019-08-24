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ترامب يعلن فرض رسوم جديدة على السلع الصينية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
واشنطن - أ ش أ
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 11:15 ص | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 11:16 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستخضع واردات صينية لرسوم جمركية إضافية بنسبة خمسة في المئة ردا على ما سماه تحرك للصين بدوافع سياسية لفرض رسوم على صادرات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وكتب ترامب - على تويتر حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت - "من المحزن أن الإدارات السابقة سمحت للصين بأن تتملص حتى الآن من تجارة عادلة ومتوازنة وهو ما أصبح عبئا كبيرا على دافع الضرائب الأمريكي... كرئيس للبلاد فإنني لم يعد يمكنني أن أسمح لهذا بأن يحدث".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30 بالمئة من المعدل الحالي البالغ 25 بالمئة بدءا من أول أكتوبر.كما أعلن عن رفع الرسوم الجمركية على بقية البضائع الصينية البالغ قيمتها 300 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة.

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