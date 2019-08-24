تحديد مكان سائحين ألمانيين مفقودين على جبل بإندونيسيا

حددت الهيئة الوطنية للبحث والإنقاذ في إندونيسيا، مكان سائحين ألمانيين كانا قد فقدا إثر تسلقهما جبل لوكون في توموهون بإقليم شمال سولاوسي.

وقال المتحدث باسم الهيئة إن السائحين الألمانيين كانا يقيمان في منتجع توموهون الجبلي وبدآ في التسلق دون إبلاغ فريق العاملين بالمنتجع، ولكنهما تمكنا في اليوم التالي من التسلق، من الاتصال بالمنتجع من خلال القنصلية الألمانية في مدينة ماكسر عاصمة إقليم جنوب سولاوسي، وعندها علم موظفو المنتجع أن النزيليين المفقودين ضلا طريقهما على الجبل.

ونقلت صحيفة (جاكرتا بوست) عن المتحدث قوله إن هيئة الإنقاذ تلقت المعلومات وتوجهت لإجلاء السائحين واستعادتهما.