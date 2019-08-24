ماكرون قبل انطلاق قمة السبع: إذا اسشتعل الشرق الأوسط سنعاني جميعا

شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على اهمية قمة مجموعة الدول السبع، قائلًا: «هذه القمة مهمة جدًا؛ لأنها تجعلنا ننسق معًا ونعمل بطريقة مفيدة بدلًا من السير في مسارات مختلفة».

وأضاف «ماكرون»، في كلمة ألقاها قبل انطلاق قمة مجموعة السبع، مساء السبت، متوجهًا بحديثه للشعب الفرنسي: «هناك العديد من التحديات في هذه القمة والأمور التي سأدافع عنها باسمكم، فأنتم تتطلعون منا أن نحقق الأمن والاستقرار في العالم كله».

وأوضح «سنتناول في هذه القمة الأوضاع والصراعات الكبرى في العالم، وعلى رأسها الأزمات الإيرانية والسورية والليبية»، مضيفًا: «قد تبدو هذه القضايا بعيدة عنكم، لكنها تؤثر عليكم، فإذا اشتعل الشرق الأوسط سنعاني جميعًا من ذلك».

وتابع: «سنبحث أيضًا خلال هذه القمة القضايا المتعلقة بالهجرة عبر المتوسط، وسبل تقليل التصعيد في جميع المناطق المشتعلة بالعالم».

ومن المقرر أن تنطلق أعمال قمة مجموع السبع، اليوم السبت، بمدينة بياريتز الواقعة بجنوب غرب فرنسا، لمناقشة عدد من القضايا العالمية.