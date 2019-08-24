 مدينة رومانية تمنح تراخيص التاكسي للسيارات الكهربائية فقط - بوابة الشروق
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مدينة رومانية تمنح تراخيص التاكسي للسيارات الكهربائية فقط

أ ش أ
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 11:52 ص | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 11:52 ص

قرر مجلس بلدية كلوج - نابوكا بمنطقة ترانسلفانيا برومانيا، أنه لن يمنح التراخيص الجديدة سوى لسيارات الأجرة التي تعمل بالكهرباء فقط، في خطوة لتشجيع وسائل النقل العام التي تراعي البيئة،وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحويل أي رخصة سيارة أجرة يتم سحبها إلى ترخيص للسيارات الكهربائية وسيعاد تكليفها وفقًا للقانون.

وذكر موقع (رومانيا - إنسايدر) الإخباري، أن مجلس بلدية كلوج - نابوكا بدأ مشروع قرار بشأن منح تراخيص سيارات الأجرة للسيارات الكهربائية ، والذي يستند إلى دراسة تبين أنه من الضروري زيادة عدد تراخيص سيارات الأجرة في المدينة بتراخيص "خضراء" أي باستخدام السيارات الكهربائية فقط.

يذكر أن مدينة سوتشافا "شمال شرق" هي أول مدينة رومانية قررت فيها السلطات المحلية منح التراخيص لسيارات الأجرة الكهربائية فقط.

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