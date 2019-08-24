 إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيين غرب رام الله وتستولي على تسجيلات كاميرات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيين غرب رام الله وتستولي على تسجيلات كاميرات

د ب أ
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 10:29 ص | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 10:29 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، 3 فلسطينيين، واستولت على تسجيلات كاميرات غرب رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" اليوم أن قوات إسرائيلية اعتقلت شابين من قرية عين عريك بعد مداهمة منزليهما وتكسير محتوياتهما.

وأضافت أن قوات إسرائيلية اعتقلت أسيرا محررا (طالب في جامعة بيرزيت) من منزله في قرية عين قينيا شمال غرب رام الله.

ووفق الوكالة، داهمت قوات إسرائيلية عددا من المحال التجارية في القرية واستولت على تسجيلات الكاميرات.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية منذ ساعات ظهر أمس الجمعة، عددا من الطرق غرب رام الله لعدة ساعات، بعد مقتل مستوطنة وإصابة 2 آخرين قرب دير بزيع بجوار مستوطنة دوليف إلى الشمال الغربي من رام الله بالضفة الغربية.

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