 بالفيديو.. شاهد لحظة دخول عمر البشير إلى قفص الاتهام أثناء جلسة محاكمته - بوابة الشروق
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بالفيديو.. شاهد لحظة دخول عمر البشير إلى قفص الاتهام أثناء جلسة محاكمته

لحظة دخول عمر البشير إلى قفص الاتهام
لحظة دخول عمر البشير إلى قفص الاتهام
نور رشوان
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 4:34 م | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 4:35 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يرصد لحظة دخول الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إلى قفص الاتهام أثناء جلسة محاكمته.
وقررت محكمة سودانية بالخرطوم، صباح السبت، تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إلى جلسة 31 أغسطس الجاري؛ للاستماع إلى باقي الشهود
جدير بالذكر أنه يتم التحقيق مع «البشير» في تهم تتعلق بحيازته النقد الأجنبي والسوداني، والثراء غير المشروع، وذلك بعدما عثر في منزله على مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار و5 ملايين جنيه سوداني.
وكان الجيش السوداني قد عزل «البشير» في 11 إبريل الماضي، عقب احتجاجات شعبية واسعة استمرت عدة أشهر، وطالبت بإسقاط النظام.

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