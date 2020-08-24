استطلاع: الحزب المكسيكي الحاكم يتقدم بانتخابات الحكام بثلاث ولايات

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "إل فاينانسيرو المكسيكية"، أن حزب مورينا الذي يتزعمه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يتقدم في استطلاعات الرأي لانتخابات الحكام المقررة العام المقبل في ثلاث ولايات لا يسيطر عليها حاليا وهي سونورا وتلاكسكالا وزاكاتيكاس.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأنه بينما لم يحدد الكثيرون تصويتهم، فقد أظهر الاستطلاع في سونورا أن 27٪ من المشاركين يفضلون حزب مورينا، مقابل 17٪ يفضلون الحزب الثوري المؤسسي "بي ار أي" الذي يحتل المركز الثاني.



وفي ولاية تلاكسكالا، يفضل 40٪ حزب مورينا بينما يفضل 10٪ حزب العمل الوطني، الذي يحتل المركز الثاني حاليا في الولاية.



وفي ولاية زاكاتيكاس، أعرب 29٪ عن تأييدهم لحزب مورينا مقابل 12٪ للحزب الثوري المؤسسي.