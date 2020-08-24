 محافظ الوادي الجديد: الموافقة على زيادة بدل الجذب إلى 100% - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد: الموافقة على زيادة بدل الجذب إلى 100%

محمد الزملوط
محمد الزملوط
عمرو بحر
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 9:19 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 9:19 م

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، على زيادة بدل الجذب للعاملين بالمحافظة ليصبح ١٠٠٪ بدلًا من ٥٠٪، وذلك للعاملين بقطاعات الصحة والتعليم والطب البيطري، بمركزي باريس والفرافرة كمرحلة أولى.

وقال الزملوط إن القرار يبدأ تنفيذه اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٠ بالمناطق النائية بالمحافظة كمرحلة أولى، ثم باقي القطاعات والمراكز تباعًا، معربًا عن امتنانه وتقديره لاستجابة رئيس الوزراء لتحقيق هذا المطلب الجماهيري لأبناء المحافظة، والذي تم عرضه خلال لقاءه مع قيادات المحافظة في نوفمبر الماضي.

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