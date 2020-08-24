عمال متاجر دومينيون بكندا يضربون لزيادة الأجور

دخل حوالي 1400 عامل نقابي في إضراب في 11 متجرا من متاجر دومينيون للبقالة بمقاطعة نيوفاوندلاند الكندية بعد رفض عرض عقد عمل من الشركة الأم لوبلو كوس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لجيري دياس رئيس نقابة "يونيفور ناشيونال"، وهي أكبر نقابة للقطاع الخاص في كندا، "كانت هناك مكاسب في بعض المجالات لكن في النهاية العرض المالي لا يلبي الحد المتوقع".

وبدأ أعضاء نقابة يونيفور إضرابا الساعة 01ر10 مساء يوم السبت. ولم يحصل العمال على أي زيادة في الأجر منذ ربيع عام 2018، وكانوا يعملون بدون عقد عمل منذ أكتوبر، وفقا للنقابة.

و"يونيفور" هي أكبر نقابة لعمال القطاع الخاص في كندا وتمثل 315 ألف شخص.

وقالت كاثرين توماس المتحدثة باسم لوبلو في بيان الكتروني اليوم الأحد إنه "في يوليو، وبعد أشهر من المباحثات، توصلنا لاتفاق مؤقت مع النقابة المحلية، اتفاق نعتقد كلنا أنه عادل ويعالج مجالات مهمة لفريقنا".

وقالت "أصبن بخيبة أمل لأن هذا الاتفاق لم يتم قبوله من قبل زملائنا، على الرغم من التوصية بقبوله من جانب نقابتهم".