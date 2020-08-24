وزير التعليم العالي الأسبق: يجب على الطلاب التفكير فيما يحتاجه سوق العمل قبل اختيار الكلية

قال الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، إنه يجب على الطالب قبل اختيار الكلية التي سيلتحق بها أن يفكر فيما يحتاجه سوق العمل.

وأوضح خالد، في تصريحات لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على فضائية «المحور»، أنه «يجب على الطالب النظر إلى أمرين وهما احتياجات سوق العمل ورغبة الطالب نفسه»، مضيفًا: «لابد من تقييم الطالب لقدراته، ومدى إمكانية استفادة المجتمع وأسرته ونفسه بها».

وأضاف أن «هذه المعادلة صعبة جدًا، وخصوصًا أن الطالب مازال في مقتبل العمر، وليس لديه الخبرات الكافية»، موضحًا أنه في هذه الحالة يجب الاستفادة من كبرات الكبار.