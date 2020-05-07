الصحة العالمية: علاج كورونا ببلازما الدم غير قاطع

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن التجارب الدولية لعلاج الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) باستخدام بلازما الدم "غير قاطعة"، جاء ذلك غداة مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا لعلاج المصابين بالوباء.

ودعت المنظمة جميع الجهات إلى تقييم الآثار الجانبية لعلاج (كوفيد-19) ببلازما الدم، وفقًا لموقع "العربية. نت" الإخباري.

وكان ترامب أعلن، أمس، أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد أجازت الاستخدام الطارئ لبلازما المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا في علاج المصابين بالفيروس، مشيرا إلى أن ذلك يخفض معدل الوفيات بالفيروس بنسبة 35%.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة أثبتت أن استخدام بلازم دم المتعافين فى علاج المصابين بفيروس كورونا يخفض عدد الوفيات بينهم بنسبة 35%، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وأوضح ترامب أنه تم تخصيص 48 مليون دولار لإجراء الاختبارات السريرية الخاصة بدراسة علاج الفيروس عن طريق بلازما دم المرضى المتعافين.

وتابع: "لقد تم تسجيل 100 ألف أمريكى بفضل هذه الدراسة لتلقى هذا العلاج، وتم ثبوت أنه يخفض مستوى الوفيات بنسبة 35%، وهذا رقم ضخم".

كما أكد أن هيئة الغذاء والدواء وجامعتى ماساتشوستس وهارفارد ومستشفى ماونت سيناى كشفت أيضا أن استخدام بلازما دم المتعافين يمثل طريقا فعالا جدا فى مكافحة هذا المرض المروع.