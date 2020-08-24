شدد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على ضرورة وجود منافسة في العمل الإعلامي.

وقال هيكل، في تصريحات لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على فضائية «المحور»، إن المنافسة هي أساس العمل الإعلامي وعنصر مهم به، مضيفًا: «ماينفعش نفتح القنوات نلاقيها كلها بتتلكم في نفس الموضوع».

وأضاف أن نفس الأمر ينطبق على الصحف، موضحًا أن «الخبر يتم نشره على المواقع الإلكترونية في نفس اللحظة، وبالتالي ليس من المنطقي أن تقوم الصحف الورقية بنشره في اليوم التالي، فلابد وأن تقوم هذه الصحف بنشر تقارير وتحقيقات حول هذا الخبر».

وأوضح أن الدراما أيضًا جزء هام جدًا في الإعلام، مشيرًا إلى النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «الاختيار»، خلال الموسم الرمضاني الماضي.