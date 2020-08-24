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على وقع الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، رفض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، الاعتداء الذي وقع على المتظاهرين في طرابلس، مؤكداً في كلمة وجهها إلى الليبيين، مساء اليوم الاثنين، أن "التظاهر أمر مشروع".

ونستعرض فيما يلي أبرز ما جاء في كلمة السراج اليوم:

– التعبير السلمي عن الرأي حق أساسي للشعب وهو من سمات الدولة المدنية.

– حدثت تجاوزات أمس وبعض من خرجوا لم يحصلوا على التصاريح اللازمة حتى تقوم الشرطة بحمايته.

– من واجبنا الاستجابة لمطالب الشعب.

– مندسون تواجدوا بين المحتجين واعتدوا على الممتلكات ونرفض الاعتداء على المتظاهرين السلميين.

– أزمة الكهرباء معقدة ومتراكمة منذ عقود وتفكيكها يحتاج إلى تعاون.

– بعض المناطق لا تلتزم بطرح الأحمال وهذا يُربك الشبكة ويدخلها في إظلام تام.

– عابثون يقومون بترهيب موظفي شركة الكهرباء وإجبارهم على عدم طرح الأحمال.

– نسعى لتحقيق العدالة بين مختلف المناطق في عملية طرح الأحمال.

– نعمل على مشاريع جديدة لتخفيف العجز الحاصل في توليد الطاقة الكهربائية.

– نحن الآن في فترة الذروة الصيفية ولا يوجد عصا سحرية لحل أزمة الكهرباء.

– المال الفاسد المحلي والخارجي يلعب دورا في اختلاق الأزمات.

– لن نسمح بإسقاط شرعيتنا في الشارع ودخول البلاد في فراغ سياسي.

– نتمنى إجراء الانتخابات في مارس القادم وفق قاعدة دستورية.

– قد اضطر إلى قانون الطوارئ وتشكيل حكومة أزمة.

– أدعو الجهات الرقابية لتحديد مواطن الفساد ومحاسبة الفاسدين.

– ندعو المجتمع الدولي للضغط لعودة إنتاج النفط.

_طالبت بانتخابات في شهر مارس القادم وأخشى من دخول البعض في حوار سياسي وتشكيل رئاسي جديد لتعطيل موضوع الإنتخابات.