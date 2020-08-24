عقيلة صالح: ما حدث في طرابلس إساءة استعمال السلطة بحق متظاهرين

اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى، اليوم الاثنين، أن ما حدث في طرابلس اعتداء غير مبرر وإساءة استعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين.

وقال صالح، في بيان حول الأحداث التي تشهدها مدينة طرابلس، "إنني أؤكد على حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه"، لافتا إلى أن ذلك حق من حقوق الإنسان كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية شريطة عدم الإضرار بالغير أو بالممتلكات العامة والخاصة"، بحسب وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة شرق ليبيا.

وطالب كافة الأجهزة الشرطية والأمنية الرسمية بمدينة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين المُطالبين بحقوقهم، كما طالب النائب العام بتحمل مسئولياته حيال هذا الاعتداء غير المبرر

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت، في وقت سابق اليوم، لإجراء تحقيق فوري وشامل في استخدام القوة ضد متظاهرين في طرابلس أمس الأحد.

وقالت في بيان إن حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو حق أساسي من حقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.