مدير مستشفى العزل بالعجمى: نواجه «معركة صعبة» مع كورونا

قال مدير مستشفى عزل العجمى بالإسكندرية الدكتور وليد مختار، حزنت على رحيل زميلة الكفاح الدكتورة عصمت عبد الخالق، والدكتور أحمد ماضى، رفقاء المشوار، ووسوف نستكمل عملنا حتى الوصول إلى بر الشفاء.

وأضاف مختار اليوم الإثنين، عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "كنت مثل القائد الذى عاصر موت زمايله، لكن لازم يكمل و ييجي علي أعصابه علشان ميخسرش بقيه المعركة، وقلت أكيد ربنا اختارلهم الحلول الافضل وهو الأرحم عليهم وعلي أطفالهم مننا، داعيا الله سبحانه و تعالى أن كل ما تم عمله لهم سواء في العجمي أو المعموره يكون شفيعا يوم نلقي الله و نتقابل كلنا".