 نائب محافظ الوادي الجديد تتابع الموقف التنفيذي بمشروع التحول الرقمي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب محافظ الوادي الجديد تتابع الموقف التنفيذي بمشروع التحول الرقمي

نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي
نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي
عمرو بحر
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 1:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 1:32 ص

عقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، اجتماعًا مع أعضاء لجنة مشروع التحويل الرقمي بالمحافظة، بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم مناقشة الموقف التنفيذي لعمل اللجان المختلفة المختصة بتنفيذ ومتابعة المشروع.

ووجهت "مجدي" بسرعة الانتهاء من توصيل ألياف الفايبر للمواقع المستهدفة على مستوى المحافظة، وعرض الموقف بصورة دورية لتذليل كافة المعوقات، والتنسيق مع خطة عمل المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، كما وجهت بالبدء في خطة التدريب للعاملين المستهدفين للعمل بالمنظومة بكافة المصالح الحكومية، وتكثيف التوعية الإعلامية لتعريف المواطنين بمفهوم التحول الرقمي والمزايا التي يتيحها لتيسير عليهم في تلقي الخدمات المختلفة.

ويأتي المشروع ضمن الخطة القومية لميكنة الخدمات الجماهيرية، وإنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وفقًا لمنظومة تكنولوجية متطورة.

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