أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتفاق السلام الذي وقعته بلاده مع دولة الإمارات.

وقال «نتنياهو»، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن اتفاق السلام مع الإمارات تاريخي، متوقعًا أن يساهم في استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن هذا الاتفاق خطوة هامة، وستساهم في حل العديد من الأزمات في المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك دول أخرى سوف تنضم لإطار السلام.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، صباح الاثنين، إلى إسرائيل في جولة خارجية بالشرق الأوسط تشمل البحرين والإمارات والسودان.