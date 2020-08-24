 نتنياهو: اتفاق السلام مع الإمارات تاريخي.. وهناك دول أخرى في المنطقة ستنضم - بوابة الشروق
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نتنياهو: اتفاق السلام مع الإمارات تاريخي.. وهناك دول أخرى في المنطقة ستنضم

نور رشوان
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 1:21 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 1:21 م

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتفاق السلام الذي وقعته بلاده مع دولة الإمارات.

وقال «نتنياهو»، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن اتفاق السلام مع الإمارات تاريخي، متوقعًا أن يساهم في استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن هذا الاتفاق خطوة هامة، وستساهم في حل العديد من الأزمات في المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك دول أخرى سوف تنضم لإطار السلام.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، صباح الاثنين، إلى إسرائيل في جولة خارجية بالشرق الأوسط تشمل البحرين والإمارات والسودان.


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