وزير الخارجية السعودي ونظيره البحريني يبحثان مجالات التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع نظيره البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مجالات التعاون والتنسيق الثنائي تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والعمل المشترك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأعرب الأمير فيصل - خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين- عن تقديره لجهود نظيره البحريني خلال توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، متمنيًا له دوام التوفيق في مهامه وزيرًا لخارجية مملكة البحرين الشقيقة.

وسلم نظيره البحريني وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ تقديرًا للجهود التي بذلها إبان توليه منصب الأمين العام للمجلس.

من جهته.. أعرب وزير الخارجية البحريني عن بالغ الامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، مقدمًا شكره لقيادة المملكة والشعب السعودي لما لقيه من رعاية ودعم خلال فترة عمله أمينًا عامًا للمجلس، وما حظى به من تعاون ومساندة متواصلة من وزارة الخارجية السعودية، مما يسر له القيام بالمهام والمسؤوليات التي أوكلت له من قادة دول مجلس التعاون.

وأشاد بالدور البارز الذي تقوم به المملكة لتعميق التعاون والتكامل الخليجي تحقيقًا للأهداف السامية لمنظومة مجلس التعاون، وما تبذله من جهود مخلصة لتوحيد الصف وترسيخ التضامن والتعاون بين الدول العربية والإسلامية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.