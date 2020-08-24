تلوث المياه يصيب مئات الصينيين ببكتيريا خطيرة

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أصيب مئات الأشخاص في شرق الصين ببكتيريا، تسبب التهابا معويا حادا بعد أن شربوا مياها ملوثة، بحسب وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الاثنين؛ ما أدى إلى إغلاق شركة المياه المحلية.

وأصيب نحو 500 من سكان مدينة باووي الريفية على بعد حوالى 550 كيلومترا غرب شانغهاي بالحمى والإسهال منذ الأسبوع الماضي.

وجاء في تقرير أعدته السلطات المحلية أن السكان أصيبوا ببكتيريا "شيغيلا"، وهي جرثومة تسبب الزحار (ديزنتيريا).

وأغلقت شركة المياه المحلية، بعد إدخال نحو 300 شخص إلى المستشفى، على ما أفاد مسؤولون.

وأظهرت مشاهد بثتها صحيفة "الشعب" الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مرضى على أسرتهم في مستشفى محلي. وأوضحت الصحيفة أن الكثير من المرضى هم من المسنين والأطفال.

وتشكل نظافة المياه مشكلة في غالبية مناطق الصين حتى في المدن الغنية، حيث يعتمد الكثير من السكان على المياه المعلبة، أو يعمدون إلى غليها.

وحسنت وزارة الموارد المائية خدمات توفير المياه لنحو 256 مليون شخص يعيشون في الأرياف عبر البلاد في يوليو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية، الجمعة الماضية.