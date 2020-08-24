 السفارة الروسية بالنمسا: الرد على طرد أحد دبلوماسيينا لن يتأخر - بوابة الشروق
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السفارة الروسية بالنمسا: الرد على طرد أحد دبلوماسيينا لن يتأخر

أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 1:14 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 1:14 م

أعلنت السفارة الروسية في النمسا أن رد موسكو على قرار طرد أحد دبلوماسييها من النمسا لن يتأخر طويلا.

وقالت السفارة ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين ـ "إن هذا القرار يضر بالعلاقات الروسية ـ النمساوية البناءة، ونحن على يقين من أن رد فعل موسكو لن يتأخر".

وكانت مصادر إعلامية نمساوية قد ذكرت في وقت سابق اليوم،أن دبلوماسيا روسيا يعد شخصا غير مرغوب فيه ويجب أن يغادر البلاد قبل حلول الاول من سبتمبر المقبل، وذلك فيما يتردد بشأن فضيحة تجسس تعتبرها السلطات النمساوية خطيرة..حسب المصادر .


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