أثار نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، دهشة متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعدما ارتكب خطأ غريبا عقب خسارة فريقه أمام بايرن ميونيخ، أمس الأحد، نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف.

وتلقى باريس سان جيرمان خسارة بهدف نظيف على يد بايرن ميونيخ، في نهائي الأبطال، وجاء الهدف الوحيد عن طريق كينسلي كومان في الدقيقة 59.

وكتب النجم البرازيلي عبر حسابه على "تويتر" بعد المباراة: « الخسارة جزء من الرياضة، حاولنا في كل شيء، قاتلنا حتى النهاية، شكرًا على الدعم والمودة من كل واحد منكم، تهنئة للباير».

فكانت تهنئة نيمار ليس لبايرن ميونيخ بل لبايرن ليفركوزن وهذا الخطأ، جعل المتابعون لنيمار عبر تويتر يسخرون منه، وانهالت التعليقات الساخرة عليه بعد ذلك الأمر، حيث المتعارف عليه أن باير هو فريق باير ليفركوزن أما العملاق البافاري فهو بايرن ميونيخ وليس باير.

وعلق حساب بايرن ليفركوزن على تغريدة نيمار وكتب:«شكرا لك يا نيمار، لا نعرف لماذا تهنئنا ونحن في إجازة ونلعب كرة القدم في فيفا، لكن شكرا على أي حال».

Perder faz parte do esporte, tentamos de tudo, lutamos até o final. Obrigado pelo apoio e carinho de cada um de vocês 🙏🏽 e PARABÉNS ao BAYER 👏🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) August 23, 2020

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