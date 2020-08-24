 فلسطين تسجل 553 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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فلسطين تسجل 553 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

نور رشوان
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 1:34 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 1:34 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و132 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت «الصحة الفلسطينية»، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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