فلسطين تسجل 553 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و132 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت «الصحة الفلسطينية»، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.