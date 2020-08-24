وزير الدولة للإعلام: صناع الصحافة الورقية أمام عبء كبير بعد كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن أزمة كورونا أثرّت على الصحافة الورقية؛ بسبب حظر التجوال وعدم بيع الجرائد في الفترة المسائية، بالإضافة إلى تخوف البعض من تسببها في نقل الفيروس، فضلا عن انتشار الصحف الإلكترونية بصيغة pdf.

وأضاف خلال لقائه بالإعلامي أسامة كمال، عبر برنامج «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، الأحد، أن كورونا قدمت درسا للإعلام المصري؛ وهو أن تتحول الصحف بشكل سريع إلى إلكترونية، متابعا: «الهدف من الإعلام هو التأثير في الناس.. ومخاطبة أكبر قدر من المواطنين، ولابد من التفكير في الجدوى الاقتصادية».

وأكد أن صناع الصحافة يواجهون عبئا ثقيلا في السنوات المقبلة، مضيفا: «أي قناة إعلامية عربية تستهدف القارئ المصري.. وعلينا بشكل أساسي بناء سياسة إعلامية تواجه أي محتوى يضر بالمشهد العام».

وشدد أن منحنى الإقبال على الصحف الورقية ينخفض بشكل محلوظ حتى قبل أزمة فيروس كورونا؛ ما يتطلب نظرة من صناع المحتوى الصحفي للتحويل إلى إلكتروني ومخاطبة جيل الشباب الذي اعتمد على الإنترنت بشكل رئيسي.