فرقة الروك النمساوية «أوبوس» تعلن تقاعدها العام المقبل

تعتزم فرقة "أوبوس" النمساوية التقاعد بعد حفل ختامي نهاية العام المقبل، حسبما أعلنت الفرقة المشهورة بأغنية الروك الشهيرة "لايف إز لايف" في الثمانينيات اليوم الاثنين.

وقال عازف الجيتار بالفرقة إيوالد بفلجر، 65 عاما، لوكالة الأنباء الألمانية: "نريد التوقف ونحن لا نزال أقوياء".

ولا تزال أغنيتهم الناجحة الصادرة عام 1985 تذاع ما يتراوح بين 300 و400 مرة يوميًا، بواسطة محطات الراديو في جميع أنحاء العالم وتحصل على نصف مليون مشاهدة يوميًا على موقع "يوتيوب" وفقا لبفلجر.

وأضاف بفلجر: "لا أحد منا أصبح مليونيرًا، لكن يمكننا العيش من موسيقانا".