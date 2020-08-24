لوموند: كورونا يعرقل الاستعانة بالسجناء في إطفاء حرائق كاليفورنيا

في الوقت الذي تجتاح ولاية كاليفورنيا الأمريكية حرائق تسببت في إجلاء مئات ألاف الأمريكين، ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عرقل الاستعانة بالسجناء في جهود إطفاء الحرائق.



وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تستغل ولاية كاليفورنيا السجناء في عملية إطفاء الحرائق، موضحة أن رجال الإطفاء من السجناء لا غنى عنهم في ولاية كاليفورنيا، التي تواجه كوارث متصاعدة في أعقاب ارتفاع درجات الحرارة.



وأضافت الصحيفة: "لكن هذا العام، توفي العديد من السجناء إثر انتشار جائحة كورونا، ما تسبب في اضطرار كاليفورنيا إلى طلب المساعدة من الولايات المجاورة، بل وحتى دول مثل أستراليا.



ووفقا لـ"لوموند"، فإنه لا يمكن حشد السجناء للمساعدة في جهود الإطفاء، فالسجناء إما أنهم محبوسين في زنازينهم، بسبب الوباء، أو استفادوا من الإفراج المبكر بسبب ظروف الجائحة، حيث تم إطلاق سراح 10 آلاف سجين من أصل 115 ألف سجين في الولاية، لتخفيف الازدحام في السجون.



ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن حوالي 13700 من رجال الإطفاء يعملون حاليا على احتواء أكثر من 600 حريق اندلع بسبب الصواعق التي ضربت شمال كاليفورنيا.



ومن بين رجال الإطفاء في الولاية حاليا، لا يوجد سوى 1300 سجين يساهمون في إطفاء الحريق، مقابل ما يقرب من 4 آلاف في السنوات السابقة، وفقا للصحيفة الفرنسية.



من جانبها، أبلغت الإدارة المسؤولة عن مكافحة الحرائق في كاليفورنيا عن نقص في الموظفين المكلفين باقتلاع الأشجار حتى لا تتسبب في اندلاع الحرائق، وهي المهمة التي كان يتم تفويضها بشكل عام إلى نزلاء السجون.



ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن السجناء الذين يعملون كرجال إطفاء أصبح لا غنى عنهم في كاليفورنيا، موضحة أنه "لا شيء يميزهم عن غيرهم من رجال الإطفاء سوى الزي البرتقالي لإدارة السجن".



وأوضحت الصحيفة أن "جميعهم متطوعون ولكن يشترط ألا يكون قد تم احتجازهم أكثر من خمس سنوات وألا يكونوا قد تمت إدانتهم بارتكاب أعمال عنف جنسي أو إشعال حرائق، لافته إلى أنهم يقضون معظم وقتهم خارج السجون، وأثناء فصل الشتاء يقومون بأعمال السيطرة على الفيضانات.