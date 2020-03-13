استطلاع: غالبية الباكستانيين يرون أن فيروس كورونا «تحت السيطرة»

أعربت نسبة 80 % من عينة باكستانية عن اعتقادها بأن فيروس كورونا أصبح حاليا"تحت السيطرة" مشيرين إلى أن حالة الخوف من الفيروس تراجعت حاليا، وأن العودة إلى الحياة على شاكلة ما كان قبل انتشار الفيروس، هى مسألة وقت.

وبحسب ما أورده موقع"جيو نيوز" الباكستاني يوم الأحد، أوضحت نتائج استطلاع الرأى الذى أجراه"معهد جالوب باكستان" خلال الفترة بين 3يوليو و10 أغسطس بمشاركة 1326 شخصا، رضا 69% من المشاركين فى الاستطلاع عن أداء الحكومة في التعامل مع فيروس كورونا، بينماأعربت نسبة 23% عن عدم رضاها عن الحكومة.

وكشفت نتائج الاستطلاع عن تأييد المشاركين لرفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا بنسبة 89% ، بينما عارض ذلك 6%

وفيما يتعلق بمسألة إعادة فتح المؤسسات التعليمية، قالت نسبة88% من المشاركين فى الاستطلاع إنهم سوف يرسلون أبناءهم إلى المدارس، بينما عارض ذلك نسبة10%.

وردا على سؤال حول موعد عودة الحياة إلى طبيعتها، أعربت نسبة27% من المشاركين عن أملها فى العودة إلى الحياة الطبيعية خلال ثلاثة أشهر، بينما حددت نسبة 15% المدة بستة أشهر و13% رأت أن الحياة الطبيعية سوف تعود خلال عام، بينما قالت نسبة 7% أن العودة إلى الحياة الطبيعية سوف تستغرق أكثر من عامين