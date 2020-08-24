محافظ المنيا يوجه بإنشاء حائط ساند بجانب البحر اليوسفي لحماية أحد الطرق

استجابة لشكاوي الأهالي ب7 قري ببني مزار



كلف اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا اليوم، مديرية الري والموارد المائية بالبدء في الاعمال الخاصة بإنشاء حائط ساند بطول 90 متر بجانب البحر اليوسفي، وذلك كنوع من الحماية لاحد الطرق ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز بني مزار.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الأحد الطرق التابعة لمركز بني مزار والتي تخدم عددا من القرى بالمركز وهي قري (السلسلة- المتوكلين – قرية سبع - وابو حيار – التحرير- نجع عطية – نجع البحاروة).



والتقي المحافظ خلال تفقده للطريق بعدد من المواطنين، الذين طالبوا بعمل تكسية حجرية لجسر البحر اليوسفي ، حماية لأرواحهم ، وزراعاتهم.



أجرى المحافظ ومرافقوه معاينة على الطبيعة للطريق ، واستمع الى عدة مقترحات لحل المشكلة ،حيث وجه على الفور مديرية الري والوحدة المحلية بالبدء في الاعمال ،استجابة لشكاوي الأهالي.