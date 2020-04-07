 ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 0.6% في أمريكا - بوابة الشروق
الإثنين 24 أغسطس 2020 6:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 0.6% في أمريكا

د ب أ
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 6:26 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 6:26 م

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، بواقع 0.6%، مقارنة بنفس الفترة من أمس الأحد لتصل إلى 5.7 مليون، حتى الساعة 6:59 بتوقيت نيويورك.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنر ووكالة بلومبرج للأنباء، كانت الزيادة العامة في الحالات أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 0.8% على مدار الأسبوع الماضي.

وشهدت ولاية كاليفورنيا العدد الأكبر من الحالات المؤكدة، وتبلغ 670 ألف و254 حالة، وهي زيادة بنسبة 0.7% عن نفس الفترة من اليوم السابق عليه.

وشهدت هاواي زيادة بنسبة 3.8% في عدد الإصابات عن نفس الفترة اليوم السابق عليه، ليرتفع الإجمالي إلى 6600.

وشهدت تكساس أعلى عدد وفيات في الأربعة وعشرين ساعة الماضية، بوفاة 118 شخصًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك