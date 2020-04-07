ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، بواقع 0.6%، مقارنة بنفس الفترة من أمس الأحد لتصل إلى 5.7 مليون، حتى الساعة 6:59 بتوقيت نيويورك.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنر ووكالة بلومبرج للأنباء، كانت الزيادة العامة في الحالات أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 0.8% على مدار الأسبوع الماضي.

وشهدت ولاية كاليفورنيا العدد الأكبر من الحالات المؤكدة، وتبلغ 670 ألف و254 حالة، وهي زيادة بنسبة 0.7% عن نفس الفترة من اليوم السابق عليه.

وشهدت هاواي زيادة بنسبة 3.8% في عدد الإصابات عن نفس الفترة اليوم السابق عليه، ليرتفع الإجمالي إلى 6600.

وشهدت تكساس أعلى عدد وفيات في الأربعة وعشرين ساعة الماضية، بوفاة 118 شخصًا.