 حركة طالبان تسيطر على قاعدة لقوات الأمن الأفغانية في إقليم قندوز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حركة طالبان تسيطر على قاعدة لقوات الأمن الأفغانية في إقليم قندوز

حركة طالبان - ارشيفة
حركة طالبان - ارشيفة
أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 4:08 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 4:08 م
تمكنت حركة طالبان، من السيطرة على قاعدة تابعة لقوات الأمن الأفغانية في إقليم قندوز شمالي البلاد والتي كانت محاصرة على مدار الخمسة أيام الماضية.

وأفاد مصدر لقناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الاثنين، أن حركة طالبان، شنت هجوما على القاعدة الكائنة في منطقة " إمام صاحب " في إقليم قندوز، واشتبكت مع قوات الأمن؛ ما أدى إلى مقتل جندي واستسلام 5 آخرين - بينهم قائدهم - بأسلحتهم ومركبتهم الهامفي للحركة.

وأشار المصدر إلى أن 10 أفراد آخرين من قوات الأمن الأفغانية تمكنوا من الفرار من المنطقة.

فيما لم يصدر أي مسؤول أمني محلي بأيه تصريحات حتى الآن حول الهجوم الذي أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنها.

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