الخليفي بعد خسارة اللقب: أكبر المتفائلين لم يتوقع وصولنا لنهائي دوري الأبطال

أعرب ناصر الخليفي، مالك باريس سان جيرمان الفرنسي، عن حزنه عقب خسارة فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وقال الخليفي في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس":«نشعر بحزن كبير، قدمنا الكثير في هذا الموسم ووصلنا للنهائي، وكان بامكاننا نسجل 3 أهداف في المباراة، كنا على دراية بأن منافسة دوري الأبطال ليست سهلة، ولكن نحن قدمنا موسما رائعا ولم يتوقع أكبر المتفائلين بأن نصل للنهائي».،

وأضاف:«كنا قاب قوسين أو أدنى من اللقب، ولكن ما حدث سيقربنا أكثر من اللقب في الموسم المقبل، وعلى اللاعبين أن يرفعوا رؤوسهم، لأنهم قدموا ما عليهم، ونحن لعبنا المواجهة النهائية ضد ناد كبير، وأهنئهم على اللقب».

وأتم:«نحن لم نلعب ضد فريق ضعيف، نعلم أن بايرن من أفضل الأندية في العالم، ونحن قدمنا ما علينا، ولكن هذا حال كرة القدم، ولا تنسوا أن البايرن وكنا قاب قوسين أو أدنى من اللقب ولكن نقصنا تفاصيل صغيرة فقط».