لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات تطالب بتيسير حركة نقل البضائع بالقارة الافريقية

ترأس شريف الجبلي لجنة الصناعة بمجلس أعمال الكوميسا والذي عقد بلوساكا زامبيا عن طريق تطبيق زووم، حيث دعا الجبلي إلي أهمية معالجة تيسير التجارة وتسهيل حركة البضائع عبر المنطقة وتقليل الإضطربات التي تحدث لسلاسل التوريد عبر الحدود وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص بمنطقة الشرق الأوسط لتحديد وحل معوقات العمل عند إجراء التجارة عبر الحدود.



يأتي ذلك في إطار أنشطة لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات المصرية.



كما ناقش الاجتماع العديد من النقاط الهامة والخاصة بالنصف الثاني من العام ومنها تقرير الاعمال السنوي لمجلس اعمال الكوميسا.



كما ناقش الاجتماع مشروع الشمول المالي وخطط الدفع التي يمكن أن تعالج قضايا مثل قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي تحمل التكاليف وقابلية التحويل والتحويل البيني للتخفيف من تأثير COVID – 19 على القطاع الخاص.



كذلك تناول الاجتماع ضرورة زيادة الجهود للحد من الاتجار غير المشروع وذلك من خلال التعاون مع الوزراء والبرلمانيين والمنظمين لوضع استراتيجية لمعالجة هذه القضية الهامة.