محادثات ألمانية نمساوية حول المساعدات الاقتصادية فى أزمة كورونا وتحديث المدن

بحث ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة النمساوية فيينا، اليوم، مع وزير المالية الألماني ونائب المستشار أولاف شولتز دعم الاتحاد الاوروبي لفيينا للتغلب على الازمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن جائحة كورونا.

وقال لودفيج فى تصريحات له، اليوم الاثنين، عقب المقابلة، إنه أطلع الوزير الألماني على نشاط صندوق الاستثمار " افخر بفيينا " والذي يركز على تقديم المساعدات الاقتصادية الحكومية فى أوقات الازمات كما يساعد الشركات على وقف تسريح العمالة ومن ثم تقليل معدلات البطالة.

وأضاف لودفيج أن فيينا تثق فى نجاح رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي والتى تتخذ شعارا هو "اجعل أوروبا قوية مرة أخرى"، لافتا الى أهمية دعم المدن باعتبار أن تحقيق مستقبل أفضل لأوروبا يكمن في تحديث وتنمية المدن.