ناجون وأهالي ضحايا هجوم كرايستشيرش يواجهون مرتكبه أمام المحكمة

يواجه الرجل الذي قتل 51 من المسلمين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا عام 2019، ناجين من الهجوم أمام المحكمة اليوم الاثنين.

ومثل الأسترالي برينتون تارانت، 29 عاما، أمام محكمة كرايستشيرش العليا، حيث من المقرر أن يصدر الحكم بحقه.

وبسبب القيود المفروضة في نيوزيلندا حاليا؛ لمواجهة فيروس كورونا، تم تمكين نحو 300 شخص في 15 دولة مختلفة من مشاهدة البث المباشر للجلسة، والتي يتم ترجمتها أيضا إلى ثماني لغات مختلفة.

واعترف تارانت، بجريمته في مارس الماضي، بارتكاب 51 جريمة قتل و40 جريمة شروع في قتل، وبتهمة الإرهاب الموجهة ضده.

وقال القاضي كاميرون ماندر، إنه تلقى نحو 200 من شهادات الناجين، فضلا عن أطروحات من منظمات مسلمة ومجتمعية، وقال: "لقد قرأتها جميعا".

وقال تيميل أتاكوكوجو للمحكمة، إنه تم إطلاق النار عليه تسع مرات خلال الهجوم المزدوج الذي وقع في 15 مارس 2019، وإنه لم يتمكن من العمل منذ ذلك الحين.

وتابع: "بينما كنت مستلقيا وتعلوني الجثث، اعتقدت أنني سوف أموت، كنت أعرف أنني إذا تحركت، فلن أكون هنا اليوم".

وأضاف أنه تم إخراج ست رصاصات من جسده، ولا تزال ثلاث رصاصات بداخله حتى اليوم.

وأكمل أتاكوكوجو: "لا أتوقع مستقبلا حيث سأكون بلا ألم. لكني مصمم على إيجاد طريق إيجابي أو العمل للتغلب على الألم".

وفي شهادة عبد القدير حبيب، وهو والد عزير عبد القدير الذي قتل في أحد الهجومين، قال إن نجله كان في نيوزيلندا لتحقيق "حلم عمره" وهو أن يصبح طيارا.

وأضاف: "لقد غادر الديار في 25 مارس 2018 سعيا إلى حياة أفضل، وعاد في 25 مارس 2019 في نعش".

وقالت ميسون سلامة، التي قتل ابنها في أحد الهجومين، إن ابنها قتل بطريقة غير إنسانية.

وأضافت: "لقد روع تارانت كل نيوزيلندا وأشاع الحزن في كل أنحاء العالم".

وتلك هي المرة الأولى التي تستمع فيها المحكمة لموجز عن حقائق ذلك اليوم.

ومن المتوقع أن تستمع هيئة المحكمة لشهادة 66 من ضحايا الهجومين خلال جلسات استماع على مدى أربعة أيام، قبل أن يصدر القاضي ماندر حكمه في القضية.

ويعد السجن 10 سنوات أقل عقوبة لجريمة القتل في نيوزيلندا، ومع ذلك، يحتمل أن تصدر المحكمة حكما بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج، ولم يتم أبدا إصدار مثل هذا الحكم في نيوزيلندا.