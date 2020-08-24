اليمن: الحكومة تحرص على تنفيذ اتفاق الرياض وإعادة تطبيع الأوضاع بالجنوب

قال محمد الحضرمي، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الاثنين، إن الحكومة تحرص على تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض وتطلعها لإعادة تطبيع الأوضاع في محافظة سقطرى وإخراج المعسكرات من العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك خلال مباحثاته مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأضاف الحضرمي إن تسريع آلية تنفيذ اتفاق الرياض، سينعكس إيجابيا على الوضع العام ويمكن مؤسسات الدولة من القيام بمهامها وحفظ الأمن والاستقرار وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.

وأوضح أن التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض يهدف في الأصل إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على الثوابت الوطنية وعلى رأسها استقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية وذلك عن طريق توحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي.

وفيما يتعلق بخزان صافر العائم في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، شدد الحضرمي على أهمية اتخاذ مواقف حازمة تجاه "مماطلة مليشيا الحوثي ورفضها إلى اليوم السماح للفريق الأممي من الوصول لخزان صافر".

وتابع: "تتعمد مليشيا الحوثي على إبقائه كقنبلة موقوتة وورقة ضغط سياسية متجاهلة الكارثة الإنسانية والبيئية والاقتصادية التي يمكن أن يتسبب بها انفجار الخزان العائم أو تسرب النفط منه".

وأكد أهمية اتخاذ مجلس الأمن إجراءات حازمة لإجبار الحوثيين على وقف" تلاعبهم ومماطلتهم بشأن الخزان بما في ذلك فرض عقوبات على القيادات الحوثية المتسببة في عرقلة معالجة هذه القضية".