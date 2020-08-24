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ترامب: لن نخسر الجمهوريين إلا إذا تم تزوير الانتخابات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
د ب أ
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 9:55 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 9:55 م

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين، الحزب السياسي المنافس، بالسعي إلى "سرقة" الانتخابات منه ومن حزبه الجمهوري.

وقال ترامب، الذي ظهر بشكل مفاجئ في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في شارلوت بولاية نورث كارولينا، "إنهم يحاولون سرقة الانتخابات من الجمهوريين".

وأضاف "الطريقة الوحيدة التي يمكنهم بها إبعادنا عن هذه الانتخابات أن تكون مزورة.. سنفوز في هذه الانتخابات".

وتابع "علينا أن نفوز، هذه أهم انتخابات في تاريخ بلادنا.. يمكن لبلادنا أن تسير في اتجاه فظيع أو في اتجاه أخطر، مضيفًا "كنا منقسمين للغاية في عهد الرئيس أوباما".


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