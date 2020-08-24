التعليم العالي تستجيب لـ«خالد أبو بكر»: سننهي أزمة طالب جامعة المنصورة

عرض الإعلامي خالد أبو بكر، شكوى من محمد أحمد علي علي أبو حسين، الطالب في كلية الآداب بجامعة المنصورة، قسم مساحة ونظم ومعلومات، وهو يعاني من مرض معين، ما تطلب ضرورة سفره سريعًا إلى الخارج.

وقال «أبو بكر» أثناء تقديمه برنامج «كل يوم» عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد، أن مشكلة الطالب ليست مادية، لكن الكلية رفضت منحه إذنًا للسفر أو ما يلزم لحين ختم الشهادات من عميد الكلية.

بدوره أجرى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم والبحث العلمي، مداخلة هاتفية بالبرنامج، وأعلن استجابته للشكوى المقدمة من البرنامج، موضحًا أن الطالب عليه التوجه غدًا إلى مكتب عميد الكلية لإنهاء المشكلة.