عمرو طلعت: أي جهة تسرب معلومات المواطنين ستخضع لقانون حماية البيانات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، من أجل ميكنة جميع الجامعات الحكومية، لتطوير العملية التعليمية بالكامل؛ في طريقة تواصل هيئة التدريس مع الطلبة وتوزيع موارد الجامعة وخلق وتطوير المحتوى التعليمي، والامتحانات المرقمنة.

وأضاف «طلعت» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المُذاع غير فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، أن البنية المعلوماتية في أعراض تطور جاد وضخم منذ بداية أزمة كورونا، ذاكرًا أن الدولة نجحت في تقديم خدماتها الإلكترونية بموجب مشروع البنية المعلوماتية الذي قامت به الوزارة العام الماضي.

وذكر أن الوزارة تعمل حاليًا على المرحلة الثانية من تطوير البنية المعلوماتية لتنتهي مع نهاية العام الجاري، نافيًا تسريب أرقام المتعاملين مع شركات الاتصالات.

وأوضح أن التسريب ليس بالضرورة أن يكون من خلال شركات الاتصالات وإنما يكون من خلال أي مصدر آخر من الشركات التي تتعامل مع المواطن من خلال أرقام الهواتف المحمولة.

وأكد أن الوزارة جاهزة للتعامل مع أي ظاهرة قد تحدث، على أن يتوجه المواطن بشكوى لجهاز الوزارة، مضيفًا أن الجهة التي تسرب البيانات ستخضع لقانون حماية البيانات.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وتناول الاجتماع متابعة جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية بما في ذلك التوثيق بمكاتب الشهر العقاري بالتعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات.

ووجه الرئيس بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الإنشائية، على النحو الذي يتناسب مع اهميته وحجم المترددين عليه.