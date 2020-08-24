محكمة في زيمبابوي ترفض الإفراج عن صحفي بكفالة للمرة الثالثة

رفضت محكمة في زيمبابوي، اليوم الاثنين، الإفراج عن الصحفي هوبويل تشينونو بكفالة، للمرة الثالثة.

ويواجه "تشينونو" اتهامات بتأجيج العنف فيما يتعلق باحتجاجات مناهضة للحكومة، كان قد تم التخطيط لها في الشهر الماضي، دون أن تتم بسبب التواجد الشرطي الكثيف، ومع ذلك، قال القاضي إن التهديد ما زال قائمًا.

وقال القاضي نجوني ندونا، إن المظاهرة ما زالت قيد التنفيذ، وبموجب ذلك، فإن الافراج بكفالة عن تشينونو مرفوض.

وكان قد تم اعتقال الصحفي، الذي كشفت تقاريره عن وقائع كسب غير مشروع متعلقه بفيروس كورونا "كوفيد-19"، مع زعيم المعارضة جاكوب نجاروفوم، في 20 من يوليو الماضي.

وتم رفض الإفراج عنهما بكفالة مرارا، كما أثيرت مخاوف بشأن حقيقة أن الصحفي قد تم تقييده ومنع الزيارات عنه، كما أنه فقد الكثير من وزنه في سجن "تشيكوروبي" سيء السمعة شديد الحراسة في هراري.