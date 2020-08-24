أكدت شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تنفيذ 40% من أعمال الإحلال والتجديد لشبكة المنطقة الصناعية القديمة بالسويس، لافتة إلى أنه من المقرر الانتهاء من كافة الأعمال خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ووجه عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بسرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لشبكة الصرف الصحي.. مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ الأعمال وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز المشروع للقضاء على مشكلات الصرف الصحي.

وتشمل تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للشبكة الداخلية للمنطقة الصناعية القديمة بطول 5 كيلومترات بأقطار 12 و 16 و 18 بوصة، بالإضافة إلى الخط الرئيسي للمنطقة الصناعية الجديدة بطول 1200 متر، وقطر 18 بوصة والذي يستوعب مياه صرف المنطقة الصناعية القديمة.

الجدير بالذكر أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن عدد من المشروعات التي تمولها محافظة السويس في إطار الأهمية القصوى الذي يوليها محافظ السويس عبد المجيد صقر للارتقاء بمستوى الخدمات ومنظومة الصرف الصحي بالمحافظة.