إيران: فنزويلا لم تطلب شراء أي من صواريخنا

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن فنزويلا لم تطلب مطلقا شراء أي صواريخ من إيران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده القول "لم نتلق مطلقا أي طلب من هذا النوع من كاراكاس".

وكان رئيس كولومبيا إيفان دوكي هو من تحدث عن رغبة فنزويلا في شراء صاروخ إيراني الأسبوع الماضي.

وقال دوكي وفقا لتقرير تلفزيوني: "هناك رغبة من جانب الديكتاتور نيكولاس مادورو في شراء صواريخ متوسطة وطويلة المدى من خلال إيران".

وأضاف أن الدولتين تجريان اتصالات وفق تعليمات من وزير دفاع فنزويلا فلادمير بادرينو، موضحا أنه تأكد من المعلومة من خلال "منظمات ذات صفة دولية تتعاون معنا".