رئيس «السياحة الثقافية»: مقابلة الرئيس مع مدير السياحة العالمية دلالة أن هذا الملف أصبح في ضمير القيادة

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدير منظمة السياحة العالمية دلالة للعالم كله على أن صناعة السياحة أصبحت في ضمير القيادة السياسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن زيارة مدير منظمة السياحة العالمية لمصر هي الأولى له خارج بلاده منذ بدء جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تناول الدولة لأزمة بشكل صحيح وبشفافية هو ما أدى إلى أن تعترف منظمة بهذا الحجم بقوة صناعة السياحة في مصر.

ولفت إلى زيارة 120 ألف سائح لمحافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء بعد الفتح التدريجي للسياحة في يوليو الماضي، وعودتهم بصحة جيدة، موضحًا أنه في الأول من سبتمبر ستعود السياحة الثقافية فضلًا عن عودة المراكب السياحية في أول أكتوبر.

وأشاد بإقامة الدولة لمتحفين للآثار بالمدن الساحلية، وهما متحفي الغردقة وشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن العاملين بالقطاع السياحي لم يتوقفوا يومًا عن التدريب على الضوابط الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكر أن الدولة لم تبخل على منظومة السياحة، لافتًا إلى أنه لأول مرة يرصد مبلغ 50 مليار جنيه لإعادة الحياة لكل المنشآت السياحية التي قد تهالكت، فضلًل عن تقديم مرتبات للعاملين بالقطاع خلال الجائحة.

وتوقع أن يشهد قطاع السياحة في مصر تدفق عدد كبير جدًا من السائحين خلال الأشهر المقبلة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أمين عام منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلى.