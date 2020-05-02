تمديد الطوارئ بولاية فيكتوريا الأسترالية رغم تراجع إصابات كورونا لأدنى مستوى في 7 أسابيع

صرح رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الاسترالية دانييل أندروز اليوم الاثنين، بأن حالة الطوارئ في ثاني أكبر ولايات أستراليا سكانا قد تمدد لمدة تصل إلى 12 شهرًا أخرى، رغم تسجيل الولاية أقل عدد إصابات جديدة خلال سبعة أسابيع.

وذكرت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية أن ولاية فيكتوريا سجلت 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية و15 وفاة (جميعهم في دار مسنين).

وقال أندروز إن فيكتوريا ستحتاج إلى تمديد حالة الطوارئ لمدة عام، مشددا على أن تمديد الطوارئ لن يستمر مثلما كان الوضع أثناء حالة الكارثة ، وأنه لن يقترح إجراءات المرحلة الرابعة مثل تمديد حظر التجول اعتبارا من الساعة 8 مساءً.

وأوضح أن تمديد حالة الطوارئ من شأنه أن يطيل أمد قواعد "المنطق السليم" مثل ارتداء الكمامات والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، والتي قال إنها أدت إلى خفض معدل انتقال العدوى ... وتابع قائلا "علينا حماية الصحة العامة، إذ أنه لا يمكن أن يكون هناك إعادة بناء اقتصادي حتى نصلح هذه الأزمة".

واختتم تصريحاته بالقول "هذا هو الغرض وراء فرض هذه القواعد، لا أكثر ولا أقل".