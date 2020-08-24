أزال الأطباء بأحد مستشفيات الهند أكبر ورم مبيض في العالم يزن قرابة 50 كيلو من امرأة، في عملية بلغت مدتها 3 ساعات ونصف لإزالة الورم الذي نما حتى وصل إلى 45% من وزن جسم المرأة.

السيدة البالغة من العمر 52 عامًا محظوظة لأنها على قيد الحياة بعد أن نجح الأطباء في إزالة الكتل السرطانية الثمانية من داخلها وهو بحسب تقدير الأطباء ما يعادل صبيًا يبلغ من العمر 15 عامًا وفقا لما نقله موقع "ذا صن" الإنجليزي.

لاحظت المرأة، التي لم ترغب في الكشف عن اسمها بزيادة في وزنها، لكنها لم تكن على دراية بالنمو العملاق على مبيضها.

وقال الدكتور آرون براساد، الذي أجرى الجراحة في مستشفى إندرابراستا أبولو الخاص في دلهي بالهند، إنه أصيب بصدمة من الورم.

وفي حديثه بعد العملية قال براساد: "لم أشهد أي شيء كهذا من قبل خلال مهنتي التي استمرت أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة"، متابعا: "يجب أن نعتبرها معجزة أن المرأة تتعافى بشكل جيد بعد إجراء هذه العملية التي استمرت لأكثر من 180 دقيقة".

وكان الورم الحميد يشكل نصف هذا الوزن تقريبًا وإذا ترك دون علاج، فقد يتسبب في انفجار مبيضها.

أما عن المريضة فقد اشتكت من عدم قدرتها على المشي بسبب تورم قدميها، كما أنها بدأت تعاني من فقر الدم الحاد الذي أدى إلى انخفاض الهيموجلوبين لديها؛ ما جعل الأطباء يضطرون إلى نقل الدم للمريضة قبل إجراء العملية.

وقال ابهيشيك تيواري وهو أحد أطباء الجراحة "إنها محظوظة لأن أعضاء جسمها لم تتعطل، وإلا فإن مثل هذا الضغط كان يمكن أن يكون قاتلا للمريضة".