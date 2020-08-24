إصابة 10 أشخاص جراء انقلاب سيارة بوادي النطرون

أصيب 10 أشخاص اليوم الأحد، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ جراء حادث انقلاب سيارة بالكيلو ١٠٧ الصحراوي اتجاه القاهرة بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين إصابة كلًا من: ملك عبد الرحمن عبد الصبور ١٦ سنة، معاذ عبد الرحمن عبد الصبور ١٣ سنة، أحلام عبد الرؤوف علي ٤٥ سنة، يوسف علي حسن ١٣ سنة، فرح محمد عبد الرؤوف ١١ سنة، عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف ١٥ سنة، محمد عبد الرؤوف علي ١٣ سنة، أميرة سيد عبد الجواد ٤٠ سنة، عبير عبد الرؤوف علي ٤٨ سنة، أشجان عبد الرؤوف علي ٥٣ سنة.

وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزي، لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.