قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن القوانين تحدد عمل وزارته، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والصحافة.

وأضاف خلال لقائه بالإعلامي أسامة كمال، عبر برنامج «90 دقيقة» على شاشة «المحور»، مساء الأحد، أن الهيئة الوطنية للإعلام هي جهة الإدارة للإعلام المرئي والمسموع المملوك للدولة، بينما هيئة الصحافة تتولى إدارة الإعلام الصحفي المكتوب التابع للدولة أيضًا.

وعن اختصاصات وزارة الدولة لشؤون الإعلام، أوضح «هيكل» أنه يختص بوضع سياسة إعلامية واضحة للدولة المصرية، مضيفًا: «عمل وزارتي هو التنسيق بين الهيئات الإعلامية المختلفة وليس من وظيفتي الرواتب والمعاشات والتعيين وما شابه، وإذا تلقيت أي شكوى أحيلها للهيئة الوطنية للإعلام».

وأكد أن تعدد الجهات الإعلامية لا يعني عدم استقلاليتها في اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للإعلام يتولى الضبط والإشراف، ولا يملك أي جهة إعلامية مرئية كانت أم مكتوبة.

وتابع: «المنع في الإعلام بات مستحيلا الآن»، موضحًا أن ذلك يعود بسبب عصر السماوات المفتوحة وانتشار القنوات الفضائية، وزيادة قنوات الإعلام الرقمي التابع للانترنت؛ والذي يسمح للمشاهد متابعة البرامج الفضائية في أي وقت.

وذكر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن الدولة لا تفرق في التعامل بين قناة فضائية وأخرى، مضيفا: «نتواصل مع الإعلاميين ورؤساء التحرير بشكل مستمر، ومن تكليفاتي أن أساعد في تقديم إعلام يلائم الظروف العصيبة.. وهذا ما نعيشه الآن منذ الشتاء الماضي وأزمة السيول، ثم كورونا التي نشهدها الآن».

وأوضح أن شهر فبراير الماضي شهد أزمة سيول جارفة؛ استبقتها الدولة بمنح المواطنين إجازة رسمية، وإعداد خطة طوارئ وناشدت المواطنين بالبقاء في المنزل.