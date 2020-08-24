عضو مجلس الشيوخ: حرية الرأي يجب أن تكون منضبطة بالأمن القومي

قال محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، إن تطوير المحتوى الإعلامي من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها، مضيفًا أنه لم يُجرى التعامل مع الإعلام المتطور «السوشيال ميديا» كما ينبغي.

وشدد أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، على أهمية وجود إعلام مصري متجانس؛ تصل رسائله إلى الخارج، ولافتًا إلى أن حرية الرأي يجب أن تكون منضبطة بالأمن القومي المصري.

وأضاف أن مصر تواجه تحديات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، من عدم إبراز صورة مصر الجميلة والواقع المتنامي المتطور، إضافة إلى عدم تطوير أرشيف ماسبيرو، فضلًا عن التحديات الأخلاقية التي تواجه المجتمع وعلى رأسها التنمر.

وأوضح أن مصر تواجه إعلامًا معاديًا على يد من يسيئون إليها، ويضخون كل ليلة عشرات البرامج التي تحاول التشكيك في كل شيء، ليرد عليه الإعلامي خالد أبو بكر ساخرًا: «لو قال العصر 4 ركعات هيشككوا».

وكان لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، الفائزين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ.

وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9 و10 أغسطس الجاري في الخارج، ويومي 11 و12 أغسطس الجاري في الداخل.